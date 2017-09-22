Фирма Олега Осиновского поставит поезда Elron на российские колеса

В начале октября в Эстонию поступят первые 18 колесных пар, оснащенных российскими колесами, на которые в течение двух лет перейдут произведенные в Швейцарии пассажирские поезда госкомпании Eesti Liinirongid (Elron), сообщает rus.err.ee.

"Мы начали поставки колес в Эстонию. Это высокотехнологичные колеса, имеющие высокую прочность и специальное устройство, подавляющее шум. Колеса достаточно бесшумные", — заявил 11 сентября на встрече с российскими журналистами управляющий директор расположенного в Нижегородской области Выксунского металлургического завода (ОМК) Александр Барыков.

В компании Elron на запрос корреспондента "Актуальной камеры на русском языке" разъяснили, что в июне этого года был объявлен публичный конкурс на ремонт колесных пар пассажирских поездов Stadler.

Речь идет об объеме в 120 колесных пар и 80 колесах. В результате конкурса победителем стала компания Skinest Rail предпринимателя Олега Осиновского, которая заключила контракт на два года на сумму 670 000 евро.

"Колеса, которые нам поступят со стороны компании Elron, будут полностью заменены на колеса, произведенные на Выксунском металлургическом заводе в России", — сказал член правления Skinest Rail Роман Захаров, добавив, что первая партия колесных пар, колеса на которых заменят на российские, поступит в депо Elron 2 октября.

"Skinest Rail исходил из качества материала колес, согласно техническим требованиям конкурса (стандарт ER9 или EN13262), поэтому их предложение отвечает условиям конкурса", — прокомментировал член правления компании Elron Рихо Сеппар выбор Выксунского металлургического завода в качестве поставщика колес.