Фирма Олега Осиновского инвестировала в Грузию около 60 миллионов евро

Предприятия принадлежащей предпринимателю Олегу Осиновскому холдинговой фирмы Skinest Group в течение последних пары лет инвестировали в Грузию свыше 60 миллионов евро. Недавно была построена и сдана в эксплуатацию ГЭС Кинтриши мощностью 6.6 МВт, сообщается в пресс-релизе.

По словам члена правления Skinest Group Юлианы Полянской, следующим проектом группы станет строительство каскада ГЭС Лакхами мощностью 16 МВт. ”В стадии разработки находятся еще проекты ГЭС общей мощностью около 50 МВт”, — сказала Полянская.

Skinest оценивает инвестиции в развитие проектов возобновляемой энергетики в Грузии как собственный вклад в устойчивое развитие мира и решение климатических проблем. С точки зрения компании, инвестиции в секторе возобновляемой энергетики помогут уменьшить парниковый эффект и замедлить глобальное потепление.

По словам Полянской, компания также занимается существенными инвестициями в сектор недвижимости в Тбилиси. ”К концу 2017 года на 331 га будет построено 18-ти луночное гольф-поле мирового класса, и затем осуществлено строительство зеленого жилого района с видом на Тбилиси, где будет более 1400 жилых помещений, школы, детские сады и спортивная инфраструктура. Данный масштабный инфраструктурный проект всесторонне поддерживается и правительством Грузии […]”, — сказала Полянская.

По ее словам, Skinest Group работает над проектами в сотрудничестве с различными партнерами. ”Важным партнером в сфере недвижимости является команда Kaamos Group” — сказала Полянская.

Skinest — это концерн, материнской компанией которого является основанная в 2005 году Skinest Group. Предприятия концерна действуют в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, России, Польше, Украине, Хорватии и Грузии. Мажоритарный владелец концерна — предприниматель Олег Осиновский.