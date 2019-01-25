Фирма N&V прекратила вывоз снега в Нарве, город ищет дополнительные средства

Фирма N&V, занимающаяся уборкой улиц Нарвы, сообщила 25 января Хозяйственному департамента, что прекращает вывоз снега с улиц города в январе, поскольку перевыполнила план, передает rus.err.ee.
И просит городские власти решить вопрос с деньгами, чтобы продолжить очищать город от снега. Власти города обещали найти дополнительные средства для оплаты работ по вывозу снега.
В соответствии с договором от 12 декабря 2018 года, ежемесячно вывозимый объем снега с улиц города составляет 4050 кубометров. С 1 по 24 января фирма вывезла уже 7570 кубометров снега.
Руководитель фирмы N&V Елена Безводицкая в своем обращении в департамент просит в срочном порядке сообщить ей об оплате дальнейшей уборки снега. "До официального ответа вывоз снега прекращается в Нарве".