Фирма недвижимости: ищите пузырь в Ласнамяэ

Признаки перегрева рынка нужно искать в Ласнамяэ, поскольку рынок в этом районе растет быстрее, чем где-либо в Таллинне, пишет бюро недвижимости Center Kinnisvara в своем обзоре.

В Ласнамяэ уже давно совершается больше всего сделок в столице — в мае было куплено 194 квартиры на общую сумму 14 миллионов евро, передают "Деловые Ведомости".

За первые 5 месяцев в Ласнамяэ было продано 941 квартира, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма сделок выросла на 30% и составила 70 миллионов евро.

Количество сделок во всей столице выросло с 3600 до 4000, то есть, на 11%. Это означает, что темпы роста рынка Ласнамяэ на 60% больше, чем в остальной столице, пишет Center Kinnisvara