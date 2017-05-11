Фирма Merko увеличила в первом квартале доходы от продаж и прибыль

Доходы от продаж в Merko Ehitus за первый квартал 2017 года составили 58,1 миллионов евро, а чистая прибыль — 1 миллион евро. Доходы от продаж росли как в Эстонии, так и на других местных рынках; также возросли продажи квартир. В первом квартале фирма Merko продала 141 квартир, в то время как за тот же период прошлого года — 101 квартиру, значится в пресс-релизе.





„Доходы от продаж в первом квартале, в общем, соответствовали нашим ожиданиям, хотя доходность по-прежнему испытывала давление очень небольшой маржи прибыли по строительным договорам. Для увеличения доходности мы должны поднять внутреннюю эффективность. На рынке цены на строительство упали столь низко, что ни у кого более нет права на ошибку. Объём заключены в первом квартале строительные договоров можно считать средним; в том числе, мы заключили также первый значительный договор в Норвегии. В начале апреля мы смогли добавить в наш портфель договор на строительство центра Akropole в Риге стоимостью 100 миллионов евро”, — так прокомментировал председатель правления АО Merko Ehitus Aндрес Тринк результаты первого квартала.

„Комментируя спрос на рынке, можно сделать вывод, что объемы строительства новых коммерческих зданий в Таллинне и Вильнюсе стабилизируются; имевшие место до сего времени темпы роста в будущем успокоятся также и в жилом строительстве. В Эстонии на подходе тендеры в сфере строительства дорог и сооружений; в Литве мы ожидаем увеличения количества тендеров на строительство зданий в государственном секторе, которых до сих пор было мало. В Латвии мы видим возможности как строительства новых коммерческих, так и квартирных зданий, но проблема заключается в темпах экономического роста в целом. В любом случае, строительный рынок ожидает интересный и напряженный год, и мы планируем участвовать в развитии важных для нас секторов”, — добавил Андрес Тринк.

„В области квартирного строительства мы продолжаем претворять в жизнь свою стратегию, и в этом году планируем инвестировать в девелопмент недвижимости около 45 миллионов евро, и начать строительство порядка 650 новых квартир. В первом квартале мы добавили в свой портфель девелоперских проектов участок, расположенный на улице Рупниецибас, в непосредственной близости от центра Риги, на котором будет построено порядка 350 квартир”, — так Андрес Тринк прокомментировал сферу девелопмента квартир.

Концерн продал в первом квартале 141 квартир общей стоимостью 16 миллионов евро (без учета налога с оборота), тогда как за 3 месяца 2016 года была продана 101 квартира. В первом квартале фирма Merko начала реализацию четырех проектов квартирного строительства в прибалтийских столицах: в Таллинне — дома на 105 квартир по ул. Стаапли 3 в квартале Ноблесснер, и двух домов на 66 квартир в парке Паэ. В Риге приступили к первому этапу девелопмента ”Домов Гайлэзера”, предусматривающему строительство 96 квартир, а в Вильнюсе начата реализация проекта ”Ринктинес Урбан”, по которому будет возведено три здания на 141 квартиру, гостиница, а также общая подземная парковка.

Доходы от продаж в концерне за первый квартал 2017 года составили 58,1 миллионов евро, EBITDA — 1,9 миллионов евро, прибыль до уплаты налога — 1,1 миллионов, и чистая прибыль — 1 миллионов евро. В первом квартале 2016 года доходы от продажи составили 46,8 миллиона евро, EBITDA — 1,2 миллиона евро, прибыль до уплаты налога — 0,3 миллиона евро, и чистая прибыль 0,1 миллиона евро. В первом квартале 2017 года предприятия концерна заключили новые договоры на общую сумму 58,6 миллионов евро, в том числе, договоры на строительство корпуса ”В” офисного здания Öpiku, квартирного дома по ул. Стаапли 3 в квартале Ноблесснер в Таллинне, комплекса квартирных домов по ул. Шалтиню в Вильнюсе, а также больницы в Блакстад (Норвегия).

По состоянию на 31.03.2017 г. объем незавершенных работ в концерне составил 287,7 миллионов евро (за тот же период прошлого года этот показатель составлял 243 миллионов евро). Крупнейшими строящимися объектами Merko в первом квартале текущего года были: в Таллинне — торговый центр T1, квартал Маакри, корпус ”В” офисного здания Öpiku и трамвайная линия Таллиннского аэропорта; в Латвии — музыкальная школа и концертный зал в Вентспилсе; в Литве — отель Radisson Blu Hotel Lietuva, завод Philip Morris, а также — в рамках девелоперского проекта ”Ринктинес Урбан” — гостиница и комплекс жилых зданий.