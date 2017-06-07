Фирма Liviko и торговые сети окончательно признаны виновными в картельном сговоре

В среду, 7 июня, вступил в законную силу приговор суда по делу о картельном сговоре при участии крупного производителя алкоголя, фирмы Liviko и ведущих торговых сетей Эстонии.

Обвинительный приговор вступил в силу, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы участников процесса, передает rus.err.ee.

Таким образом законным считается решение Таллиннского окружного суда от 15 декабря прошлого года. Тогда окружной суд, рассматривавший дело повторно и в новом составе после соответствующего поручения Государственного суда, пришел к выводу, что следует считать законным решение Харьюского уездного суда от 29 апреля 2015 года.

По оценке окружного суда, решение уездного суда по вопросу о вине обвиняемых, юридическая оценка их поведения и вынесенное им наказание законны, согласуются с собранными доказательствами и достаточно мотивированы,.