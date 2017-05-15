Фирма Helmes увеличила оборот до 22,2 миллиона евро

Оборот второй по величине в Эстонии фирмы, занимающейся разработкой программного обеспечения, Helmes вырос в 2016 году на 12,4 процента, до 22,2 миллиона евро. Чистая прибыль предприятия составила 2,9 миллиона евро, значится в пресс-релизе.

68 процентов оборота Helmes, т. е. 15,1 миллиона, принесли созданные на предприятии компоненты программного обеспечения, и из них 67 процентов на экспорт.

Руководитель Helmes Яан Пиллесаар отметил, что это был хороший год для всех предприятий эстонского сектора программного обеспечения. „Helmes получил несколько заказов значительного объема и зарубежных клиентов. Например, Международное энергетическое агентство, OECD, а также в сотрудничестве с международной IT-корпорацией Solera немецкое страховое агентство Allianz”, — сказал Пиллесаар.

По мнению Пиллесаара, предпосылкой роста бизнеса является удовлетворенность клиентов, по данным международных исследовательских фирм этот показатель не протяжение нескольких лет был у Helmes одним из лучших в мире — в 2016 году на уровне 4,5 пункта из пяти возможных.

В последние годы Helmes привлекает в среднем по 50 экспертов программного обеспечения в год, сейчас на предприятии работает 260 человек. „Объемы заказов от иностранных клиентов растут, и в этом году нам понадобятся еще 50 новых инженеров-разработчиков программного обеспечения. Мы открываем новое представительство в Тарту и картируем возможность открытия офиса в Западной Европе”, — сказал Пиллесаар.

„Мы в течение нескольких лет совершенствовали свою модель услуг, теперь настало время расширять предприятие. Мы будем работать более глобально и откроем новые центры развития за пределами Эстонии. Что касается сути предстоящей работы, будем исследовать и применять вместе с клиентами алгоритмы искусственного интеллекта. В следующие 30 лет искусственный интеллект до неузнаваемости изменит мир, и мы хотим быть в числе тех, кто создаёт эти изменения. Для этого у нас есть очень хорошие сотрудники, подходящий рынок и модель деятельности”, — сказал Пиллесаар.