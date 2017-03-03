Фирма: эстонский рынок охранных услуг снова интересует иностранных инвесторов

По оценкам Caesari Turvateenistuse AS, на эстонский рынок охранных услуг могут выйти новые зарубежные компании. Не последнюю роль в этом играют и готовящиеся изменения законодательства в сфере охранных услуг.

”Несмотря на свой относительно скромный объем примерно в 150 млн евро, рынок охранных услуг Эстонии имеет ряд очевидных преимуществ, которые стали снова интересны зарубежным компаниям, планирующим расширение географии своей деятельности, — считает председатель совета Caesari Turvateenistuse AS Александр Пааль. — Данные преимущества лежат не только в сфере четкого регулирования охранной деятельности, но и в значительной мере в общей инвестиционной привлекательности Эстонии, преимуществ налоговой системы и политики, динамики развития, а также реально растущем спросе на охранные услуги в стране в последнее время”.

По словам Пааля, разрабатываемый новый Закон об охране может сделать нашу страну передовым государством Евросоюза в этой сфере, что автоматически повлечет за собой увеличение интереса со стороны профильных инвесторов.

”В целом, эстонский рынок довольно стабилен и не лишен потенциала развития. В последние месяцы цены на охранные услуги, равно как и спрос на них, демонстрируют устойчивый рост. И есть все признаки того, что эти тенденции будут иметь продолжение в долгосрочной перспективе в связи с объективными процессами, требующими большего внимания к поддержанию уровня безопасности”, — заключает представитель компании.