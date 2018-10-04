04.10.2018, 12:25

Фирма DenCap Investeeringud станет собственником Kaarli Hambapolikliinik OÜ


rus.delfi.ee
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KAARLI HAMBAPOLIKLIINIK
KAARLI HAMBAPOLIKLIINIKFoto: Arno Mikkor

Фирма DenCap Investeeringud, которая принадлежит ведущей в Балтии основанной на частном капитале инвестиционной компании BaltCap, станет собственником Kaarli Hambapolikliinik . В результате сделки Kaarli Hambapolikliinik OÜ и Unimed Kliinikud OÜ объединяться в одну группу.


Kaarli Hambapolikliinik OÜ продолжит свою деятельность на прежних принципах самостоятельной фирмы, пользуясь при этом преимуществами принадлежности к большой группе и делясь своими лучшими практиками с другими фирмами, которые входят в группу. Условия лечения и обслуживания пациентов в клиниках Kaarli Hambapolikliinik OÜ не изменятся. Также останутся неизменными и действительными все договоры с работниками клиники.

Представитель сегодняшнего собственника Kaarli Hambapolikliinik OÜ Лайдар Лаос подтвердил, что инициатива покупки была со стороны BaltCap: ”Мы нашли, что наши ценности совпадают, что мы имеем одинаковый взгляд на компанию и на самостоятельное существование в дальнейшем ее торговой марки, а также то, что уже начатые разработки могут быть приведены в жизнь и новым собственником. Работники Kaarli Hambapolikliinik — это одна большая семья, которую характеризует профессиональность и ориентированный на клиентов подход, и признание этого со стороны BaltCap стало для нас лакмусовой бумагой для передачи им эстафетной палочки”, сказал Лаос.

По словам ведущего партнера BaltCap Мартина Кыдара, Kaarli Hambapolikliinik OÜ является сильным игроком в сфере стоматологии, у клиники длительное время имеется хорошая репутация, лояльные пациенты и признанный профессиональный медицинский персонал.

”Инвестиция в Kaarli Hambapolikliinik хорошо сочетается с нашей долговременной стратегией по расширению клиник группы, находящихся в портфеле DenCap. Мы видим, что в единой группе предприятия получают лучшие возможности развития, и мы с интересом ждем начала сотрудничества”, добавил Кыдар.

У BaltCap большой опыт в медицинском секторе, и компания уже крепко закрепила свою позицию в нем. Компания BaltCap является сейчас, и была ранее, собственником в нескольких выдающихся и известных предприятиях эстонского медицинского сектора: в компании Qvalitas, оказывающей услуги здравоохранения, в крупнейшей медицинской лаборатории Synlab и в компании eGeen, занимающейся исследованиями. Также BaltCap является собственником принадлежащих Unimed Grupp клиник Unimed в Таллинне, Тарту и Пярну, а также стоматологической лаборатории Dental Design. В Литве им принадлежит сеть центров здоровья InMedica, а также предприятие LaboChema, которое занимается лабораторным оборудованием и ведет деятельность во всех странах Балтии.

DenCap Investeeringud приобретет 100% предприятия, цену сделки стороны не разглашают. Сделка вступит в силу после получения разрешения от департамента конкуренции, которое может быть получено в IV квартале этого года.

После совершения сделки, стоматологические компании, входящие в портфель BaltCap, займут единую сильную позицию прежде всего в сохранении и повышении качества лечения, путем повышения возможностей обучения врачей. Также будет сильная позиция при закупке услуг, сопутствующих лечению, и при развитии поддерживающих структур (например, инфотехнологии). Существенную пользу получат и стоматологические лаборатории, для того чтобы быть надежным партнером как можно большему количеству стоматологических клиник.

ТОП

OÜ Kaarli Hambapolikliinik непрерывно вела деятельность с 1998 года. Главной сферой деятельности фирмы является оказание населению стоматологических услуг широкого профиля. У Kaarli Hambapolikliinik четыре подразделения — Kaarli Hambaravi, Sõpruse Hambaravi, Ülemiste Hambaravi и Kaarli Hambalabor. На все подразделения в целом в Kaarli Hambapolikliinik имеется 40 современных медицинских кабинетов, услуги в которых оказывают специалисты высшего уровня. В 2017 году численность пациентов клиники составила 91 801, и оборот предприятия достиг 9,4 миллиона евро.

BaltCap — это крупнейшая в Балтии инвестиционная фирма, основанная на частном капитале, которая финансирует покупки, предлагает услуги по росту капитала и финансирует проекты, связанные с развитием инфраструктуры.
BaltCap представлена во всех трех Балтийских странах, где у компании есть местные представительства и опытные команды. С 1995 года BaltCap привлекла несколько инвестиционных фондов, основанных на частном капитале, у которых более 410 миллионов евро капитала и сделано более 75 инвестиций.

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