Фирма DenCap Investeeringud станет собственником Kaarli Hambapolikliinik OÜ



Kaarli Hambapolikliinik OÜ продолжит свою деятельность на прежних принципах самостоятельной фирмы, пользуясь при этом преимуществами принадлежности к большой группе и делясь своими лучшими практиками с другими фирмами, которые входят в группу. Условия лечения и обслуживания пациентов в клиниках Kaarli Hambapolikliinik OÜ не изменятся. Также останутся неизменными и действительными все договоры с работниками клиники.

Представитель сегодняшнего собственника Kaarli Hambapolikliinik OÜ Лайдар Лаос подтвердил, что инициатива покупки была со стороны BaltCap: ”Мы нашли, что наши ценности совпадают, что мы имеем одинаковый взгляд на компанию и на самостоятельное существование в дальнейшем ее торговой марки, а также то, что уже начатые разработки могут быть приведены в жизнь и новым собственником. Работники Kaarli Hambapolikliinik — это одна большая семья, которую характеризует профессиональность и ориентированный на клиентов подход, и признание этого со стороны BaltCap стало для нас лакмусовой бумагой для передачи им эстафетной палочки”, сказал Лаос.

По словам ведущего партнера BaltCap Мартина Кыдара, Kaarli Hambapolikliinik OÜ является сильным игроком в сфере стоматологии, у клиники длительное время имеется хорошая репутация, лояльные пациенты и признанный профессиональный медицинский персонал.

”Инвестиция в Kaarli Hambapolikliinik хорошо сочетается с нашей долговременной стратегией по расширению клиник группы, находящихся в портфеле DenCap. Мы видим, что в единой группе предприятия получают лучшие возможности развития, и мы с интересом ждем начала сотрудничества”, добавил Кыдар.