Фирма DenCap Investeeringud станет собственником Kaarli Hambapolikliinik OÜ

У BaltCap большой опыт в медицинском секторе, и компания уже крепко закрепила свою позицию в нем. Компания BaltCap является сейчас, и была ранее, собственником в нескольких выдающихся и известных предприятиях эстонского медицинского сектора: в компании Qvalitas, оказывающей услуги здравоохранения, в крупнейшей медицинской лаборатории Synlab и в компании eGeen, занимающейся исследованиями. Также BaltCap является собственником принадлежащих Unimed Grupp клиник Unimed в Таллинне, Тарту и Пярну, а также стоматологической лаборатории Dental Design. В Литве им принадлежит сеть центров здоровья InMedica, а также предприятие LaboChema, которое занимается лабораторным оборудованием и ведет деятельность во всех странах Балтии.
DenCap Investeeringud приобретет 100% предприятия, цену сделки стороны не разглашают. Сделка вступит в силу после получения разрешения от департамента конкуренции, которое может быть получено в IV квартале этого года.
После совершения сделки, стоматологические компании, входящие в портфель BaltCap, займут единую сильную позицию прежде всего в сохранении и повышении качества лечения, путем повышения возможностей обучения врачей. Также будет сильная позиция при закупке услуг, сопутствующих лечению, и при развитии поддерживающих структур (например, инфотехнологии). Существенную пользу получат и стоматологические лаборатории, для того чтобы быть надежным партнером как можно большему количеству стоматологических клиник.
OÜ Kaarli Hambapolikliinik непрерывно вела деятельность с 1998 года. Главной сферой деятельности фирмы является оказание населению стоматологических услуг широкого профиля. У Kaarli Hambapolikliinik четыре подразделения — Kaarli Hambaravi, Sõpruse Hambaravi, Ülemiste Hambaravi и Kaarli Hambalabor. На все подразделения в целом в Kaarli Hambapolikliinik имеется 40 современных медицинских кабинетов, услуги в которых оказывают специалисты высшего уровня. В 2017 году численность пациентов клиники составила 91 801, и оборот предприятия достиг 9,4 миллиона евро.
BaltCap — это крупнейшая в Балтии инвестиционная фирма, основанная на частном капитале, которая финансирует покупки, предлагает услуги по росту капитала и финансирует проекты, связанные с развитием инфраструктуры.
BaltCap представлена во всех трех Балтийских странах, где у компании есть местные представительства и опытные команды. С 1995 года BaltCap привлекла несколько инвестиционных фондов, основанных на частном капитале, у которых более 410 миллионов евро капитала и сделано более 75 инвестиций.