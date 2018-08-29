29.08.2018, 08:20

Финское издание: какие товары и услуги финнам выгодно приобретать в Эстонии, а какие — уже нет?

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rus.delfi.ee
EST 7
Seigad Soomest
Seigad SoomestFoto: Eero Vabamägi

На фоне повышения цен на алкоголь издание Iltalehti выяснило, что финнам еще есть смысл покупать в Эстонии, а для потребления каких товаров и услуг предпринимать путешествие на пароме бессмысленно.

Товары и услуги, которые рекомендуется покупать или потреблять в Эстонии:

  • Алкоголь
  • Сигареты
  • Услуги красоты и парикмахерская
  • Техосмотр и ремонт автомобилей
  • Строительные материалы
  • Кондитерские изделия и сладости
  • Изделия ручной работы и нитки
  • Свежие продукты садоводства и дары леса
  • Медицинские услуги
  • Аптечные товары
  • Рестораны

Товары, ради которых нет смысла ехать в Эстонию:

  • Еда
  • Топливо
  • Электроника
  • Одежда и обувь
  • Очки
  • Косметика
  • CD-диски
  • Товары для домашних любимцев
Tallinn Hockey weekend
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