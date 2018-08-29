Финское издание: какие товары и услуги финнам выгодно приобретать в Эстонии, а какие — уже нет?

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Seigad Soomest Foto: Eero Vabamägi

На фоне повышения цен на алкоголь издание Iltalehti выяснило, что финнам еще есть смысл покупать в Эстонии, а для потребления каких товаров и услуг предпринимать путешествие на пароме бессмысленно.