29.08.2018, 08:20
Финское издание: какие товары и услуги финнам выгодно приобретать в Эстонии, а какие — уже нет?
На фоне повышения цен на алкоголь издание Iltalehti выяснило, что финнам еще есть смысл покупать в Эстонии, а для потребления каких товаров и услуг предпринимать путешествие на пароме бессмысленно.
Товары и услуги, которые рекомендуется покупать или потреблять в Эстонии:
- Услуги красоты и парикмахерская
- Техосмотр и ремонт автомобилей
- Кондитерские изделия и сладости
- Изделия ручной работы и нитки
- Свежие продукты садоводства и дары леса
Товары, ради которых нет смысла ехать в Эстонию:
- Товары для домашних любимцев