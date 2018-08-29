29.08.2018, 08:20

Финское издание: какие товары и услуги финнам выгодно приобретать в Эстонии, а какие — уже нет?

 (17)
rus.delfi.ee
EST 7
Seigad Soomest
Seigad SoomestFoto: Eero Vabamägi

На фоне повышения цен на алкоголь издание Iltalehti выяснило, что финнам еще есть смысл покупать в Эстонии, а для потребления каких товаров и услуг предпринимать путешествие на пароме бессмысленно.

Товары и услуги, которые рекомендуется покупать или потреблять в Эстонии:

  • Алкоголь
  • Сигареты
  • Услуги красоты и парикмахерская
  • Техосмотр и ремонт автомобилей
  • Строительные материалы
  • Кондитерские изделия и сладости
  • Изделия ручной работы и нитки
  • Свежие продукты садоводства и дары леса
  • Медицинские услуги
  • Аптечные товары
  • Рестораны

Товары, ради которых нет смысла ехать в Эстонию:

  • Еда
  • Топливо
  • Электроника
  • Одежда и обувь
  • Очки
  • Косметика
  • CD-диски
  • Товары для домашних любимцев
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Финское издание: какие товары и услуги финнам выгодно приобретать в Эстонии, а какие — уже нет?

29.08.2018
На фоне повышения цен на алкоголь издание Iltalehti выяснило, что финнам еще есть смысл покупать в Эстонии, а для потребления каких товаров и услуг предпринимать путешествие на пароме бессмысленно.
Подробнее

ФОТО: Почему Prisma уже несколько дней продает просроченные товары? Не подействовало даже замечание клиента

29.08.2018
Посетивший Prisma клиент утверждает, что сказал и работникам магазина, что товар просрочен. Но придя в магазин спустя несколько дней, он увидел точно такой же просроченный кетчуп.
Подробнее




Ждать ли в этом году урожай грибов и когда идти их собирать

29.08.2018
Лето еще не кончилось, но любители собирать грибы самостоятельно уже бьют тревогу. Люди опасаются, что из-за слишком теплого и сухого лета в этом году собирать в лесу будет попросту нечего. Так ли это на самом деле, где лучше собирать грибы, и что происходит с их урожаем в последние годы — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €


ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву, встретилась с местными жителями и депутатами горсобрания, совершила велопробег

28.08.2018
Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась сегодня, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней.
Подробнее

ФОТО DELFI: Молодежи меньше, чем охранников и министров. Ратас, Рейнсалу и Анвельт ознакомились с ситуацией в полупустом саду Канути

28.08.2018
Сегодня власти начали борьбу с молодежными группировками, в том числе и в саду Канути. Когда же вечером на место для ознакомления с ситуацией прибыли премьер-министр Ратас, министр внутренних дел Андрес Анвельт и министр юстиции Урмас Рейнсалу, то к этому моменту всю молодежь в парке уже разогнали охранники.
Подробнее

Президент общалась с нарвскими депутатами без переводчика, что понравилось не всем

28.08.2018
Сегодня вечером президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Нарвское городское собрание, пообщавшись с его руководством и рядовыми депутатами. Президент, продемонстрировавшая сегодня днем на нарвском променаде отличное владение русским языком, с депутатами говорила на эстонском и перевода не было, что разочаровало некоторых депутатов, в частности Владимира Бутузова.
Подробнее