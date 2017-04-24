Финский суд: эстонское ”алкотакси” развозкой на дом закона не нарушает

Финский суд второй инстанции вынес решение в отношении эстонского предприятия, занимающегося в Финляндии доставкой алкоголя, постановив, что развозкой на дом клиентам алкогольной продукции фирма закона не нарушило, однако нарушило его неуплатой налогов.

Согласно обвинению, владелец алкогольного магазина в Таллинне продавал через сайт alkotaxi.eu алкоголь клиентам из Финляндии и доставлял им его прямо на дом. Мужчина обвинялся в нарушении закона об алкогольной продукции и уклонении от уплаты налогов на алкоголь и упаковку.

Суд первой инстанции признал предпринимателя виновным в обоих деяниях и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев. В понедельник свое решение вынес суд второй инстанции, постановив, что исходящий из закона об алкогольной продукции и закона об упаковках запрет на доставку алкогольной продукции на дом является дискриминирующим по отношению к другим гражданам ЕС.

”Доставка и продажа алкоголя здесь была бы нелегальной. Но теперь сделка совершается в Эстонии. Мы не берем денег за доставку”, — сказал в 2009 году один из владельцев Alkotaxi Валерий Виснапуу.