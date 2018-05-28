28.05.2018, 09:20

Финский стартап планирует скупить в Эстонии 100 квартир за три месяца

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Foto on illustreerivFoto: Jaanus Lensment

Финский стартап Kodit.io выходит на эстонский рынок, где поставил себе цель скупить за три месяца 100 квартир. Для людей это самая быстрая, удобная и простая возможность продать свое старое жилье, сообщается в пресс-релизе.

Kodit.io — самая точная в мире платформа на базе искусственного интеллекта, благодаря которой полностью меняется процесс продажи-покупки недвижимости. Цель услуги — предложить простой и быстрый способ продажи недвижимости.

База данных недвижимости предприятия автоматизирована и основана на алгоритмах, благодаря которым расчет рыночной стоимости недвижимости становится значительно быстрее и удобнее.

”Мы упраздняем несколько барьеров. Часто люди не могут достаточно быстро продать свое старое жилье и поэтому получить кредит на покупку нового. Мы предлагаем решение быстрой, простой и свободной от рисков продажи старого жилья. Даты освобождения проданной жилплощади — очень гибкие”, — сказал председатель правления компании Калле Сальми.

Партнер Kodit.io на эстонском рынке — бюро недвижимости Uus Maa, чьи специалисты проводят осмотр квартир и обозначают 50 инфопунктов. Также Kodit.io призывает использовать их платформу и всех остальных маклеров, чтобы усовершенствовать качество предлагаемых клиентам услуг.

”Нам очень приятно, что Kodit.io выбрали в качестве своих партнеров именно нас. Благодаря сотрудничеству с финским предприятием у нас появится возможность, исходя из рыночной стоимости объектов, делать своим клиентам максимально точные предложения, а также ускорить процесс продажи-покупки недвижимости”, — сказал партнер Uus Maa Мика Суксдорфф.

Kodit.io оценивает стоимость квартир. Расчет стоимости производится искусственным интеллектом, а также на основании множества данных — на базе этого составляется максимально точное ценовое предложение.

Для получения окончательного ценового предложения необходимо бесплатно забронировать осмотр квартиры, который произведет специалист Uus Maa. Осмотр не предполагает никаких дальнейших обязательств и занимает лишь 20 минут. В течение 48 часов составляется ценовое предложение.

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