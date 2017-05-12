Финский союз питания: налог на сахар в Финляндии не остановил ожирение

"Достойно сожаления то обстоятельство, что политики все больше оправдывают пищевые налоги с точки зрения народного здоровья, хотя реальная цель — лишь получить деньги в бюджет, тем самым нивелируя конкурентоспособность целой отрасли промышленности", — считает директор отдела промышленной политики Финского союза питания и бега Хели Таммивуори.

По ее словам, налог на прохладительные напитки действует в Финляндии с 1940-х годов. Налог повышался дважды с 2011 года, и в результате этого уменьшилось и потребление продуктов, облагаемых налогом. Хотя потребление продуктов уменьшилось, факт остается фактом: финские потребители не постройнели, поскольку напитки были просто заменены другими продуктами, содержащими сахара.

"Судя по опыту Финляндии, весьма маловероятно, что планируемое в Эстонии введение налога на подслащенные напитки улучшит показатели здоровья жителей Эстонии. Однако ясно, что налог будет иметь негативное влияние на эстонскую отрасль промышленности, производящую прохладительные напитки. Если налог будет введен и для отрасли промышленности, производящей соки, то снизится и их конкурентоспособность. Налог, введенный в Финляндии, повлиял на всю финскую отрасль промышленности, производящую прохладительные напитки и соки, снизив ее конкурентоспособность", — подчеркивает Таммивуори.

Она отмечает, что налог на прохладительные напитки увеличит расходы и для правительства, поскольку его применение и контроль над его исполнением потребуют дополнительных ресурсов от Налогово-таможенного департамента Эстонии. Следует учесть и то, что налог, введенный в отношении прохладительных напитков, повлияет на весь сектор пищевой промышленности. Цены на продукты питания в магазинах вырастут, что отразится, прежде всего, на семьях с низкими доходами.

"В заключение, поскольку мы в Финляндии этот путь уже прошли, я рекомендую перед введением налога проанализировать его влияние как на народное здоровье, так и на экономику, а также установить конкретные индикаторы, по которым будет измеряться результативность налога", — резюмирует Таммивуори.