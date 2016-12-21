В Финляндии выбраны участники эксперимента по базовому доходу, сообщает Пенсионно-социальное ведомство Kela. Цель эксперимента — выяснить, как безусловный доход влияет на ситуацию с трудовой занятостью, передает YLE.

Всего в эксперименте будут участвовать 175 000 человек в возрасте 25-58 лет, получившие пособие по безработице в ноябре 2016 года.

Из 175 000 участников по жребию были выбраны 2000 человек, которые в течение двух лет будут получать 560 евро в месяц.

Пособие по безработице облагается налогом, в результате чего оно тоже составляет в среднем около 560 евро.

Те, кто будут получать базовый доход, в течение двух лет не будут получать пособия по безработице. Базовый доход не влияет на другие социальные пособия.

Уровень доходов безработных останется почти неизменным. Цель эксперимента — выяснить, побуждает ли дополнительный доход в размере 560 евро принять работу.

Участие в эксперименте является обязательным. Выплата базового дохода будет прекращена, если участник станет получать пособие по уходу за детьми дома, переедет за границу или начнет службу в армии.

Эксперимент стартует в начале следующего года.