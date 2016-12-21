Всего в эксперименте будут участвовать 175 000 человек в возрасте 25-58 лет, получившие пособие по безработице в ноябре 2016 года.
Из 175 000 участников по жребию были выбраны 2000 человек, которые в течение двух лет будут получать 560 евро в месяц.
Пособие по безработице облагается налогом, в результате чего оно тоже составляет в среднем около 560 евро.
Те, кто будут получать базовый доход, в течение двух лет не будут получать пособия по безработице. Базовый доход не влияет на другие социальные пособия.
Уровень доходов безработных останется почти неизменным. Цель эксперимента — выяснить, побуждает ли дополнительный доход в размере 560 евро принять работу.
Участие в эксперименте является обязательным. Выплата базового дохода будет прекращена, если участник станет получать пособие по уходу за детьми дома, переедет за границу или начнет службу в армии.
Эксперимент стартует в начале следующего года.