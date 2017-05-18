Финские владельцы расширяют производство на бывшем заводе "Балтиец" в Нарве

Владеющая бывшим заводом "Балтиец" в Нарве финская фирма Fortaco Group одобрило планы расширения своего предприятия Fortaco Estonia. Сейчас проводятся последние исследования и подготовка к осуществлению инвестиции с целью обеспечения быстрого претворения планов в жизнь.

Планируется сооружение производственного здания, площадь пола которого составит 10 000 м2. Процесс строительства будет осуществляться в два этапа: первый этап планируется завершить летом 2018 года, а второй этап — в начале 2019 года.

Общая инвестиция в течение ближайших лет составит 10 миллионов евро, которые включают в себя и инвестиции в сооружение обрабатывающих центров, а также средства на приобретение сварочных роботов. После завершения расширения нарвского завода Fortaco Estonia обеспечит работой 150 новых работников.

Fortaco Estonia имеет длительный опыт в обработке стали. Завод в Нарве является одним из заводов Fortaco по обработке стали, где для тяжелой промышленности производятся сварные и фрезерованные изделия (массой 0,5-5 тонн) из высококачественной стали. Новая инвестиция позволит Fortaco и дальше развивать свой бизнес и поддерживать своих клиентов.