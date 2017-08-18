Финские СМИ: в Таллинне продуктовая корзина на 25% дороже, чем в Хельсинки

Продающиеся в эстонских магазинах продовольственные товары стали дорогими и для финнов, пишет издание финское Iltalehti, которое сравнило продуктовую корзину в Таллинне и Хельсинки.

Выбранные Iltalehti 20 наименований продуктов питания в Таллинне в магазине Prisma в торговом центре Kristiine стоили 46,99 евро, а в таком же магазине финского торгового центра Idakeskus в Хельсинки — 38,07 евро, передает ERR Uudised.

В магазине Rimi в таллиннском центре Ülemiste покупки стоили 43,58, в Maxima центра Stroomi — 46,34 евро, сообщает rus.err.ee.

Газета отмечает, что молочные продукты, фрукты и мясо в Эстонии за год подорожали более, чем на 10%, пиво, которое не является товаром первой необходимости — на 20%, а табачные изделия — на 10%.

Исполнительный директор Prisma Peremarket Юсси Нуммелин сказал, что основной причиной повышения цен являются местное сырье и повышение зарплат, а также расходы на логистику и транспорт. Также Нуммелин указал на исследование "Евростата", согласно которому в Эстонии платят за продтовары 90% от среднего в Евросоюзе, а в Финляндии — 120%.