Финские школьники получают в среднем десять евро в неделю на карманные расходы

Ученики начальной школы получают около пяти евро карманных денег в неделю, старшеклассники — от десяти до пятнадцати. Родители в Финляндии чаще, чем в других Северных странах, платят за хорошие оценки, передает Yle.

Три четверти финских школьников получают карманные деньги либо еженедельно, либо ежемесячно.

В начальной школе дети обычно получают порядка 5 евро в неделю на карманные расходы. В старших классах сумма увеличивается до 10-15 евро в неделю.

Финские родители предпочитают платить наличными

Родители в Финляндии чаще, чем в прочих Северных странах, предпочитают давать детям наличные. Это выяснилось в результате опроса, который банковский концерн Nordea провел в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании этой весной.

В Финляндии более 80% детей в возрасте от 6 до 11 лет получают карманные деньги наличными, в то время как почти половине подростков в возрасте от 12 до 17 родители переводят деньги на счет.

Банковские карты становятся все более распространенными среди подростков от двенадцати и старше. Половина четырнадцатилетних уже имеет собственный счет в банке, а в возрасте семнадцати лет банковская карта есть уже практически у всех финнов без исключений.

Родители поощряют детей за оценки

Помимо карманных денег финские родители также награждают своих отпрысков за хорошие школьные отметки. Почти половина детей и подростков от 7 до 17 лет получают денежное вознаграждение за оценки. В среднем оно составляет порядка пяти евро.

От девочек требуют больше помощи по дому

Половина финских родителей считает, что дети должны участвовать в домашней работе, чтобы получать карманные деньги. От девочек, учащихся в старшей школе, требуют помощи по дому чаще, чем от мальчиков того же возраста.