Финские моряки планируют устроить забастовку

Забастовка запланирована на 1 марта, сообщили в пятницу, 15 февраля, YLE.

Профсоюз моряков требует повышения зарплаты на первый год более чем на 2,5% и столько же на второй, а также некоторых изменений в тексте коллективного трудового договора.

Между тем, государственная ледокольная компания Arctia считает, что акция профсоюзов может сорвать зимнюю навигацию. В компании заявляют, что зарплата работников, входящих в профсоюзы, уже сейчас почти на 30 процентов выше, чем в среднем в судоходной отрасли.