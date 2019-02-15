Финские моряки планируют устроить забастовку
Финский профсоюз моряков выдал предупреждение о забастовке, которая может затронуть все торговое судоходство, в том числе ледокольный флот.
Финский профсоюз моряков выдал предупреждение о забастовке, которая может затронуть все торговое судоходство, в том числе ледокольный флот.
Забастовка запланирована на 1 марта, сообщили в пятницу, 15 февраля, YLE.
Профсоюз моряков требует повышения зарплаты на первый год более чем на 2,5% и столько же на второй, а также некоторых изменений в тексте коллективного трудового договора.
Между тем, государственная ледокольная компания Arctia считает, что акция профсоюзов может сорвать зимнюю навигацию. В компании заявляют, что зарплата работников, входящих в профсоюзы, уже сейчас почти на 30 процентов выше, чем в среднем в судоходной отрасли.
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