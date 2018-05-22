22.05.2018, 12:00

Финские экологические бикини помогают очистить моря от пластика


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Ondine32, Getty Images/iStockphoto

Финская компания изготавливает купальники для женщин из переработанного пластикового мусора, собранного в морях. Ткань для купальников двух финских дизайнеров изготавливается в Италии, а бикини шьют на Бали в Индонезии.

Моря и океаны быстрыми темпами загрязняются пластмассовыми отходами. По прогнозам, в 2050 в океане будет больше пластика, чем рыбы, передает Yle.

Созданная двумя финскими дизайнерами Саллой Валконен и Ханной Лехтоваарой компания Halla Halla изготавливает купальники из переработанного пластикового мусора, собранного в морях.

Валконен и Лехтоваара подружились в Университете прикладных наук Кюменлааксо. У них возникла общая мечта в будущем создать свой бренд одежды. После учебы дизайнеры путешествовали и занимались серфингом в Азии. Там у них возникла бизнес-идея.

- Я проводила практически все время в бикини. Оказалось трудно найти купальник, который бы выглядел хорошо и по-настоящему нравился бы. Поэтому мы решили сами разрабатывать модели бикини. Так возникла идея, — вспоминает Валконен.

Валконен и Лехтоваара нашли итальянскую ткань, которая изготавливается из переработанного пластикового мусора, в основном из рыболовных сетей и пластиковых бутылок. По словам Валконен, каждый, кто побывал на Бали, видел там скопление огромных масс пластикового мусора.

- Ситуация крайне печальная. Когда занимаешься серфингом, к одной руке пристает упаковка китайской лапши, а к другой — памперс.

Изготовленная из переработанных материалов ткань в три-четыре раза дороже, чем обыкновенный нейлон. Валконен, однако, подчеркивает, что обе женщины хотят поддерживать вторичную переработку отходов. А клиенты готовы больше платить за экологическую продукцию.

Бикини компании Halla Halla изготавливаются на Бали. По словам Валконен, ведение бизнеса на Бали отличается от предпринимательства в Финляндии. Культура и язык, конечно, другие, но прежде всего понятие времени отличается от финского

- Дедлайны там не соблюдаются, работа может затягиваться на несколько недель, даже месяцев, — смеется Валконен.

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Финские экологические бикини помогают очистить моря от пластика

22.05.2018
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