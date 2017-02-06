Финская таможня взыскала 2 млн евро налогов с продающих алкоголь эстонских интернет-магазинов

Финская таможня задним числом востребовала около 2 млн евро налогов с продававших в прошлом году алкоголь в Финляндии интернет-магазинов. Интернет-магазины зарегистрированы в Эстонии, и их продажа направлена через сайты на финском языке на рынок Финляндии.

В течение 2016 года финская таможня задним числом взыскала с дистанционных продавцов алкоголя около 2 млн евро алкогольного акциза и интрессов, сообщила таможня. К установленным таможней налогам прибавляется и требуемый налоговым департаментом налог с оборота.

В прошлом году отдел борьбы с экономическими преступлениями таможни Финляндии исследовал крупнейших дистанционных продавцов алкоголя. Следствие сосредоточилось на действующих в Эстонии предприятиях, которые для продажи алкоголя основали интернет-магазины на финском языке. У предприятий нет в Финляндии налогового представителя, они также не платили в Финляндии акциз и налог с оборота, сообщила таможня.

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"Потребителю может быть трудно заметить, что низкая цена находящихся в продаже товаров обусловлена тем, что предприятие не платит налоги, — отметила финская таможня в своем сообщении. — Незаплаченные налоги наносят ущерб экономике государства, а также искажают конкуренцию между предприятиями и затрудняют деятельность честных предприятий".

По сведениям финского национального телерадиовещания Yle, взысканная прибавка к налогам — все-таки небольшие деньги по сравнению с тем, что остается несобранным. Yle реферировало составленную самой финской таможней несколько лет назад оценку, согласно которой, из-за интернет-торговли алкоголем финское государство не получает десятки миллионов акцизного дохода.