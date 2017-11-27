Финская газета: работникам скотобойни Раквереского комбината надоели низкие зарплаты

17 октября на скотобойне Раквереского мясокомбината произошла забастовка. Работники требовали 100-процентного повышения зарплаты. Всего на комбинате работает 750 человек. Из-за забастовки 30 остальным тоже не оставалось ничего иного, пишет финская газета Helsingin Sanomat.

По данным просоюза пищевых производств, в Финляндии работник скотобойни получают 3400 евро. Зарплата новых работников мясного сектора составляет 10,17 евро в час, то есть около 1800 в месяц. Работники эстонской бойни HKScan получают около 900 евро брутто (700-800 чистыми).

По словам руководителя эстонского профсоюза Пеэпа Петерсона, репутация финских предприятий как работодателей тем не менее не отличается от эстонских. ”Иногда, когда какое-то финское предприятие расширяется в Эстонии, то использует в трудовых отношений колониальный стиль.

Финансовые интересы материнской фирмы стоят превыше всего”, — сказал он.

В начале ноября HKScan сообщила на бирже о прогнозируемых убытках. Издание пишет, что работники Раквереского комбината курили возле здания. По словам работников, их зарплата не менялась более пяти лет. По данным же HKScan, в период 2013-2016 зарплаты в Раквере выросли в среднем на 6% в год, что является средним по Эстонии ростом.

Руководитель HKScan в Прибалтике Анне Мере отмечает, что политика предприятия по персоналу во всех странах одинакова. ”Я не вижу разницы между Прибалтикой и Северными странами”, — сказала она. По поводу зарплат она отметила, что они зависят от конкретной страны. ”Продуктовые рынки зависят от местоположения, — сказала она. — Мы должны оставаться конкурентоспособными с точки зрения цены, продуктивности и зарплаты”.

”Мы хотим, чтобы наши работники были счастливы”, — добавила Мере.

Представитель работников сказал по телефону, что по части зарплат ничего не изменилось, но бесплатно сверхурочно работать их больше не заставляют.