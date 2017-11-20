Финская газета: пиво в Таллинне стоит так же, как в Финляндии

Резкий рост акцизов привел к уменьшению продаж алкоголя в Эстонии, поскольку покупатели едут в Латвию. С уменьшением количества алкотуристов из Финляндии Эстония потеряет сотни миллионов евро ежегодно, пишет Iltalehti.

Несмотря на скорые зимние праздники, алкогольные магазины в окрестностях Таллиннского порта уже безлюднее обычного. Владелец Alcostock Cash & Carry Мадис Ээнсаар признает, что продажи резко уменьшились (на 30-40%), и падение продолжается. По его словам, финны все чаще едут за алкоголем в Латвию. Большими группами и на больших машинах.

По словам руководителя Aldar Eesti, владеющей десятками магазинов SuperAlko и CityAlko, Рихо Мауэра, продажи алкоголя снижаются как в Таллинне, так и по всей Эстонии. Объемы продаваемого компанией алкоголя по сравнению с прошлым годом уменьшились на 20%, объемы продаваемого пива и других слабоалкогольных напитков и вовсе на 30%.

Исполнительный директор Союза производителей пива Пеэтер Вырк говорит, что Эстония потеряла Латвии 25-30% пивного рынка и эта цифра постоянно растет. Крепкого алкоголя продается на 20%, сидра — на 30% меньше.