Финская газета: из-за поднятия акцизов финны стали покупать в Эстонии на 30-40 процентов меньше алкоголя, чем раньше

Сами Лотила, журналист финского издания Iltalehti, хорошо известный в Эстонии (например, колонкой ”Почему эстонские мужчины ходят в баню в плавках”) прогулялся по алкогольным магазинам в районе Таллиннского порта и узнал, что столпотворений финнов там больше нет.

Собственник Alcostock Cash & Carry Мадис Ээнсаар сказал Iltalehti, что оборот магазина за последний год уменьшился на треть и дна не видно – спад продолжается.

Финнов больше нет, констатирует Ээнсаар. Северные соседи, по его утверждению, ездят теперь за дешевым алкоголем в Латвию. Многие алкогольные напитки уже продаются в Эстонии по той же цене, что и в Финляндии, а скоро эстонские цены превысят финские. Например, вина и игристые вина финны уже здесь не покупают, утверждает Ээнсаар.

Iltalehti отмечает, что высокие цены на алкоголь имеют также прямое влияние на количество пассажиров на паромах: в третьем квартале этого года из Хельсинки в Таллинн съездило на 10 процентов меньше людей, чем за тот же период прошлого года.

По данным Iltalehti, на цены в Эстонии влияет не только рост акцизов, но и повышение заработной платы местных работников, к чему в свою очередь приводит недостаток рабочей силы.