Финны тратят на рождественские покупки около 600 евро
Возврат налоговых вычетов играет большую роль в рождественской торговле – в этом году общая сумма возврата на 10 процентов превосходит прошлогоднюю.
Возврат налоговых вычетов играет большую роль в рождественской торговле – в этом году общая сумма возврата на 10 процентов превосходит прошлогоднюю.
Экономическая ситуация улучшилась, и это отражается на планах финнов потратить деньги в рождественский сезон. Согласно опросу, проведенному банковским концерном Nordea, финны потратят на рождественские покупки в среднем 580 евро. В прошлом году — почти на 100 евро меньше.
Служба новостей Yle поинтересовалось у граждан, как они будут распоряжаться деньгами в это Рождество.
Сиири Тохмо, Котка
Больше всего уходит денег на подарки. В этом году несколько сотен евро. В течение года откладывала по чуть-чуть, поэтому сейчас использую в основном на подготовку к празднику. Куплю подарки крестнику и семье.
Харри Лехтинен, Эурайоки
Потрачу где-то 500 евро на рождественские покупки. Сумма остается прежней каждый год. Половина из этого уйдет на подарки, остальное на еду. У старшего ребенка год назад родилась дочка, и большую часть денег потрачу на подарки для малышки. Какие-нибудь полезные, а то у нее и так много игрушек. Может быть, куплю побольше одежды.
Минна Кавакко, Пюхтяя
Насчет того, чтобы точно 580 евро не знаю, но где-то приблизительно да. Использую деньги от зарплаты и с налогового возврата. Иногда, конечно, кажется, что денег вылетает немереное количество. Куплю подарки детям, мужу, родителям, сестрам, друзьям и крестникам. Предпочитаю полезные подарки, чтобы ими можно было пользоваться долго.
Сами Палму, Котка
На подарки уйдет 400-500 евро. Плюс продукты, то есть где-то 700 евро в общей сложности. Подарки детям, жене и родственникам. На то как распределяются деньги влияют детские пожелания, однако сумма остается прежней каждый год. Рождество — это самый дорогой праздник, но, с другой стороны, даже приятно уделять ему такое внимание.
Марья-Тертту Олли, Котка
Трачу на рождественские приготовления 1 000 — 1 500 евро. Использую для этого сбережения, сумма не меняется. Главным образом деньги идут на подарки внукам и на еду. Я, главным образом, дарю наличные. Маленьким детям что-нибудь покупаю, а тем что повзрослее — уже фантазии не хватает.
Служба новостей Yle
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