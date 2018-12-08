Финны тратят на рождественские покупки около 600 евро

Экономическая ситуация улучшилась, и это отражается на планах финнов потратить деньги в рождественский сезон. Согласно опросу, проведенному банковским концерном Nordea, финны потратят на рождественские покупки в среднем 580 евро. В прошлом году — почти на 100 евро меньше.

Служба новостей Yle поинтересовалось у граждан, как они будут распоряжаться деньгами в это Рождество.

Сиири Тохмо, Котка

Больше всего уходит денег на подарки. В этом году несколько сотен евро. В течение года откладывала по чуть-чуть, поэтому сейчас использую в основном на подготовку к празднику. Куплю подарки крестнику и семье.

Харри Лехтинен, Эурайоки

Потрачу где-то 500 евро на рождественские покупки. Сумма остается прежней каждый год. Половина из этого уйдет на подарки, остальное на еду. У старшего ребенка год назад родилась дочка, и большую часть денег потрачу на подарки для малышки. Какие-нибудь полезные, а то у нее и так много игрушек. Может быть, куплю побольше одежды.

Минна Кавакко, Пюхтяя

Насчет того, чтобы точно 580 евро не знаю, но где-то приблизительно да. Использую деньги от зарплаты и с налогового возврата. Иногда, конечно, кажется, что денег вылетает немереное количество. Куплю подарки детям, мужу, родителям, сестрам, друзьям и крестникам. Предпочитаю полезные подарки, чтобы ими можно было пользоваться долго.

Сами Палму, Котка

На подарки уйдет 400-500 евро. Плюс продукты, то есть где-то 700 евро в общей сложности. Подарки детям, жене и родственникам. На то как распределяются деньги влияют детские пожелания, однако сумма остается прежней каждый год. Рождество — это самый дорогой праздник, но, с другой стороны, даже приятно уделять ему такое внимание.

Марья-Тертту Олли, Котка