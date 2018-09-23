23.09.2018, 12:30

Финны теперь ездят за алкоголем не в Эстонию, а в Швецию — там дешевле?

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rus.delfi.ee
EST 11
Keldripood Kadriorus
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

В Швеции некоторые напитки уже дешевле, чем в Эстонии, показывает сравнение цен Ilta-Sanomat.

В Швеции вина на 30-50% дешевле, чем в Финляндии. Трехлитровое красное вино Gato Negro Cabernet Sauvignon в Финляндии стоит 29,99 евро, в Швеции — 19,74 евро.

В Таллинне так дешево не купить вина высокого качества. Бутылка испанского Torres Gran Sangre de Toro Reserva в Финляндии стоит 14,48 евро, в Таллинне — 9,99 евро, в Швеции — 8,61 евро.

Вина стоимостью в районе 10 евро в Швеции значительно дешевле, чем в Финляндии. Австралийское белое вино Jacobs Creek Classic Semillion Chardonnay в Швеции стоит 6,64 евро, в Финляндии — 10,99 евро.

С крепким алкоголем примерно та же история: 10-летний виски Laphroaig в Финляндии стоит 52,90 евро, в Швеции — 42,28 евро, в Таллинне — 41,99 евро.

Tallinn Hockey weekend
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