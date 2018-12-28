Финны получают больше услуг от государства, чем платят налогов

В среднем финские домохозяйства выплачивают порядка 17 000 евро налогов в год и получают услуг на общую сумму 23 000 евро, пишет Yle.

В соотношении с налоговыми выплатами меньше всего выгоды получают бездетные молодые пары, а больше всего – семьи пенсионеров. Эта информация была получена из исследования, проведенного статистическим центром по заказу Yle.