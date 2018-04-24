Финны перестанут получать безусловный доход от государства

Эксперимент проводился в стране с января 2017 года. В рамках этой программы ее организаторы случайно выбрали 2 тыс. безработных граждан в возрасте от 25 до 58 лет. Этим людям в рамках проекта о безусловном доходе ежемесячно выплачивалось пособие в €560, при этом к получателям не предъявлялось никаких требований относительно поиска работы. В случае, если участники программы все же трудоустраивались, они продолжали получать от правительства указанную сумму. Подобные меры, по мнению экспертов Kela, должны были стимулировать граждан на поиск заработка, а также повысить их мобильность на рынке труда, так как в период после увольнения и до устройства на новое место работы у людей должен был быть дополнительный доход. Для жизни в Финляндии этой суммы, как уверены в национальном агентстве по социальному обеспечению, недостаточно.

Однако теперь Государственный совет Финляндии отказался продлевать эту программу (для ее проведения представители Kela попросили у Хельсинки дополнительные €40-70 млн). Вместо этого в правительстве, как рассказала в интервью шведской газете Svenska Dagbladet представительница Kela Миска Симанайнен, подготовили законопроект, предусматривающий пособия для безработных, зависящих от обучения, и тех, кто в течение трех месяцев отработал по меньшей мере 18 часов.

​​”Я немного разочарован тем, что правительство решило не продлевать этот проект”, — сказал в беседе с Би-би-си один из организаторов программы безусловного дохода, исследователь Kela, профессор Олли Кангас​. Два года, по его мнению, — слишком короткий период для того, чтобы делать какие-либо выводы по ”такому обширному эксперименту”. ”У нас должно было быть дополнительное время и больше денег для достижения надежных результатов”, — заключил он.

При этом министр финансов Финляндии Петтери Орпо, комментируя произошедшее, заявил, что сейчас в Хельсинки изучают альтернативные схемы социального обеспечения, в том числе введение универсальной кредитной системы, аналогичной той, которая внедряется в Великобритании и представляет собой выплату определенным категориям граждан пособия по социальному обеспечению.