Финны перестанут получать безусловный доход от государства

Правительство Финляндии с января следующего года собирается завершить проводимый в стране эксперимент по выплате гражданам безусловного дохода — фиксированной суммы, которую избранные для проекта финны получали вне зависимости от трудоустройства, пишут The Guardian и Би-би-си со ссылкой на организаторов этой программы — представителей финского правительственного агентства по социальному обеспечению Kela. Вместо этого в Хельсинки, как указывают собеседники изданий, решили изучать альтернативные схемы социального обеспечения.
Правительство Финляндии с января следующего года собирается завершить проводимый в стране эксперимент по выплате гражданам безусловного дохода — фиксированной суммы, которую избранные для проекта финны получали вне зависимости от трудоустройства, пишут The Guardian и Би-би-си со ссылкой на организаторов этой программы — представителей финского правительственного агентства по социальному обеспечению Kela. Вместо этого в Хельсинки, как указывают собеседники изданий, решили изучать альтернативные схемы социального обеспечения.