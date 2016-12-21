Немногие эстонцы ознакомились с документами, дающими первичное представление о том, что будет представлять из себя объединяющий Хельсинки Таллинн подводный туннель, пишет Eesti Päevaleht.

Попасть в Хельсинки за полчаса кажется невероятным. Только представьте себе: работа, за которую sы вместо 1000 евро будете получать 3500, окажется всего в нескольких десятках минутах езды. По предварительным оценкам, через туннель будут передвигаться миллионы людей и миллионы тонн товаров.

Финны посчитали, что туннель может поднять их ВВП на 1,3%. Не удивительно, что в последние месяцы они стали более активными в этом вопросе и проводят кулуарную работу как на родине, так и в Эстонии и Еврокомиссии. Несколько недель назад на конференции в Хельсинки мэр города Ральф-Мартин Сое сказал, что Эстония намного более пассивна, и это может привести к тому, что однажды может стать слишком поздно.

”Видно, что один партнер ведет подготовку, а Эстония пассивно наблюдает. Выгода для Финляндии тоже четко прослеживается, для Эстонии — нет. Сейчас возникает опасность, что нас настигнет та же участь, что и Литву с Rail Baltic, когда сначала никто не выказывается, а потом приходится мириться со сложившейся ситуацией”, — говорит Сое. По его мнению, Эстонии следует инициировать большую дискуссию, чтобы оказаться для финнов равным партнером.

Самым важным и самым сложным вопросом является распределение расходов, связанных с туннелем.

”Его возведение и содержание затратно, и по этой причиной проект может не стать реальностью”, — отметил Сое.

Согласно предварительным оценкам, 85 км туннеля обойдутся в 9-13 млрд евро, однако эта сумма, по оценке Сое, неокончательная. Бизнес-модель предполагает, что товарные поезда приносили бы ежегодно 120 млн, грузовики 290 млн, автомобили 120 млн и пассажиры 340 евро, что позволяло бы выплачивать по 0,5 млрд евро кредита в год.

40% стоимости туннеля покроет либо ЕС, либо сами страны, 60% средств будет взято в кредит. Предварительные подсчеты показывают, что обслуживание дороги будет обходиться в 80 млн евро, а туннеля — 70 млн евро в год. По словам Сое, пока ни один туннель не окупил себя с точки зрения экономической логики и налогоплательщики вынуждены доплачивать баснословные суммы. Например, туннели между Швейцарией и Австрией сознательно построены так, чтобы налогоплательщик был готов платить за удобство. Возможно, о том же можно будет говорить и в случае с туннелем Хельсинки-Таллинн.

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