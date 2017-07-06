Финны будут спасать клубнику при помощи конопли

Финские фермеры намерены бороться с корневым грибком, засаживая поля коноплей, пишет со ссылкой на Yle портал Фонтанка.fi.

Cельхозпроизводители Финляндии обеспокоены распространением в стране грибковой болезни, которая уничтожает корни клубники и делает почву непригодной для выращивания этой ягоды в следующие 30 лет.

До 2017-го это заболевание было обнаружено только на нескольких фермах. Первый раз корневой грибок был выявлен в 2012 году. Сейчас болезнь активно распространяется через воду и даже шины сельскохозяйственной техники.

В этом сезоне некоторые фермеры рассказывали, что вынуждены были уничтожить гектары клубники из-за грибка. Один уничтоженный гектар приводит к убыткам в 20 тысяч евро.

Однако в Финляндии нашли необычный выход из ситуации — на полях стали выращивать волокнистую коноплю, которая очищает почву и вытесняет грибок.