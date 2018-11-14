14.11.2018, 09:10

Финнам все чаще требуется помощь для решения денежных проблем

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rus.delfi.ee
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Foto: Ester Vaitmaa

Ежегодно тысячи финнов сталкиваются с долговыми проблемами. У людей, однако, есть несколько возможностей выйти из трудной ситуации, пишет yle.fi.

Одним выходом является реструктуризация долгов. В прошлом году 3500 человек получили от уездного суда разрешение реструктурировать долги. На практике это означает то, что человеку дается от трех до пяти лет погасить долги, причем это делается в соответствии с составленной для него программой. После этого оставшаяся сумма долгов может быть списана.

До принятия решения о реструктуризации долгов человек должен подать заявку на получение так называемого социального кредита или гарантии у фонда Takuusäätiö для получения банковского кредита.

В Финляндии срок давности задолженности истекает за 15 лет.

Иногда единственной возможностью для должника является взыскание долгов. Кредитор должен обратиться в суд за разрешением взыскать долги из зарплаты должника. И в этом случае должник может просить реструктуризации долгов.

Молодые и пожилые финны берут потребительские кредиты

По словам директора по финансовым услугам Takuusäätiö Минны Бакман, существует несколько причин роста числа лиц с отметкой о невыплате долгов.

Риску накопления долгов подвергаются молодые люди, которые не имеют представления о том, сколько они могут себе позволить тратить денег. Они берут все новые кредиты до тех пор, пока замечают, что уже не справляются с долговым бременем.

Некоторые граждане попадают в сложную экономическую ситуацию, например, в результате развода, болезни или смерти супруга.

Пенсионеры иногда не осознают, что их доходы теперь значительно ниже, чем перед пенсией, и продолжают потреблять так, как это делали раньше.

- Иногда пенсионеры хотят оказывать помощь своим детям или внукам и берут для этого кредит, — отмечает Минна Бакман.

В худшем случае, у людей с подобными проблемами могут быть десятки кредитов, с помощью которых они пытаются погасить долги, возникшие ранее.

По словам Бакман, основной причиной ”долговой эпидемии” является то, что в настоящее время слишком легко получить потребительский кредит. В соответствии с законом, кредитор обязан проверить платежеспособность должника, но никаких санкций за пренебрежение обязанностью нет.

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