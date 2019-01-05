Finnair уплотняет летний график полетов из Хельсинки в Лондон

В грядущем летнем сезоне Finnair введёт дополнительный ежедневный рейс из Хельсинки в Лондон, аэропорт Хитроу. Дополнительные вылеты будут обслуживать самолеты Airbus A320.

«Лондон является одним из самых популярных мест назначения среди жителей Эстонии. Начиная с 31 марта мы вводим на эту линию новый дневной вылет на более вместительном самолете - удобно и гибко для клиентов», - сказал руководитель Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе Арунас Скуя.

Finnair предлагает удобное авиасообщение с Хитроу совместно с партнерами Oneworld. Дополнительный рейс будет отправляться из Хельсинки в 11.40 и обратно из Лондона - в 13.50.

Кроме того, Finnair повысит объёмы пассажироперевозок на лондонской линии - рейсы, вылетающие из Хельсинки в Лондон в 16.00 и в 18.10 будет обслуживать более вместительный Airbus A330. Таким образом, на каждом рейсе появится более 50 дополнительных пассажирских мест. Уже сейчас первый дневной рейс из Хельсинки в Лондон обслуживает более вместительный Airbus A350.

В летнем сезоне 2019 года Finnair будет осуществлять до семи перелетов между Хельсинки и Лондоном, два из которых - на более вместительных самолетах. По сравнению с летним графиком 2018 года, Finnair повысит объём переплётов на этой линии на 21%.