Finnair удерживает в Китае звание лучшей европейской авиакомпании

Третий год подряд Finnair получил титул лучшей европейской авиакомпании на 11-ом вручении туристичесих премий TTG в Китае, сообщает авиакомпания.

По словам коммерческого директора Finnair Юха Ярвинен, для авиакомпании Китай является одним из ключевых рынков, в связи с чем планируется предлагать китайским клиентам больше услуг.

”Мы гордимся тем, что снова удостоились этой престижной награды. Finnair был первой европейской авиакомпанией, которая начала предлагать прямые перелеты в Пекин в 1988 году, и в этом году мы с гордостью можем сообщить, что мы отмечаем наше 30-летие на китайском рынке”, — сказал Ярвинен.

С Finnair можно летать в семь китайских городов — Пекин, Шанхай, Чунцин, Сиань, Гуанчжоу, Нанкин и Конконг, а также через Хельсинки в более 100 европейских направлений.

Премией TTG в Китае с 2008 года награждаются лучшие авиакомпании, отели, курорты и туристические услуги.