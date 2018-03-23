23.03.2018, 20:50

Finnair удерживает в Китае звание лучшей европейской авиакомпании


rus.delfi.ee
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Airbus A330 ja Finnairi asepresident Allister Paterson
Foto: Ilmar Saabas

Третий год подряд Finnair получил титул лучшей европейской авиакомпании на 11-ом вручении туристичесих премий TTG в Китае, сообщает авиакомпания.

По словам коммерческого директора Finnair Юха Ярвинен, для авиакомпании Китай является одним из ключевых рынков, в связи с чем планируется предлагать китайским клиентам больше услуг.

”Мы гордимся тем, что снова удостоились этой престижной награды. Finnair был первой европейской авиакомпанией, которая начала предлагать прямые перелеты в Пекин в 1988 году, и в этом году мы с гордостью можем сообщить, что мы отмечаем наше 30-летие на китайском рынке”, — сказал Ярвинен.

С Finnair можно летать в семь китайских городов — Пекин, Шанхай, Чунцин, Сиань, Гуанчжоу, Нанкин и Конконг, а также через Хельсинки в более 100 европейских направлений.

Премией TTG в Китае с 2008 года награждаются лучшие авиакомпании, отели, курорты и туристические услуги.

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