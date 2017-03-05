Finnair отменяет большое количество рейсов из-за забастовок солидарности

Финская авиакомпания Finnair отменяет множество рейсов из-за забастовок солидарности. Как сообщает Finnair, сегодня будет отменено пять рейсов, а завтра – 17 рейсов, сообщает YLE.

Finnair также советует всем пассажирам по возможности брать с собой только ручную кладь, поскольку в понедельник ожидаются проблемы с обработкой багажа. Кроме того, на некоторых рейсах компании не будут раздавать еду.

Авиаперевозчик не участвует в трудовом споре между Профсоюзом работников авиации IAU и Организацией работодателей Palta. Однако в аэропорту проходят забастовки солидарности, которые отражаются и на деятельности национального авиаперевозчика. Спор главным образом касается условий труда сотрудников наземной службы компании Airpro.

Список отмененных рейсов:

В воскресенье:

AY327 Helsinki–Vaasa

AY229 Helsinki–Turku

AY269 Helsinki–Tampere

AY575 Helsinki–Jyväskylä

AY517 Helsinki–Kuopio

В понедельник:

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AY320 Vaasa–Helsinki

AY230 Turku–Helsinki

AY270 Tampere–Helsinki

AY574 Jyväskylä–Helsinki

AY522 Kuopio–Helsinki

AY671 и AY672 Helsinki–Göteborg–Helsinki

AY211 Helsinki–Kokkola–Tampere–Helsinki

AY503 и AY504 Helsinki–Kuopio–Helsinki

AY215 Helsinki–Maarianhamina–Turku–Helsinki

AY363 и AY364 Helsinki–Oulu–Helsinki