Finnair отменяет большое количество рейсов из-за забастовок солидарности

Финская авиакомпания Finnair отменяет множество рейсов из-за забастовок солидарности. Как сообщает Finnair, сегодня будет отменено пять рейсов, а завтра – 17 рейсов, сообщает YLE.
Finnair также советует всем пассажирам по возможности брать с собой только ручную кладь, поскольку в понедельник ожидаются проблемы с обработкой багажа. Кроме того, на некоторых рейсах компании не будут раздавать еду.
Авиаперевозчик не участвует в трудовом споре между Профсоюзом работников авиации IAU и Организацией работодателей Palta. Однако в аэропорту проходят забастовки солидарности, которые отражаются и на деятельности национального авиаперевозчика. Спор главным образом касается условий труда сотрудников наземной службы компании Airpro.
Список отмененных рейсов:
В воскресенье:
AY327 Helsinki–Vaasa
AY229 Helsinki–Turku
AY269 Helsinki–Tampere
AY575 Helsinki–Jyväskylä
AY517 Helsinki–Kuopio
В понедельник:
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AY320 Vaasa–Helsinki
AY230 Turku–Helsinki
AY270 Tampere–Helsinki
AY574 Jyväskylä–Helsinki
AY522 Kuopio–Helsinki
AY671 и AY672 Helsinki–Göteborg–Helsinki
AY211 Helsinki–Kokkola–Tampere–Helsinki
AY503 и AY504 Helsinki–Kuopio–Helsinki
AY215 Helsinki–Maarianhamina–Turku–Helsinki
AY363 и AY364 Helsinki–Oulu–Helsinki