Авиакомпания Finnair открыла новые прямые перелеты в Гавану (Куба), Гоа (Индия), Пуэрто Валларта (Мексика) и Пуэрто Плата (Доминиканская республика). Начиная с 18 января открыты дополнительные вылеты в Бангкок, Дели, Гонконг и Сингапур.



”С появлением четырех новых самолетов Airbus A350 в авиапарке Finnair мы можем обслуживать значительно больше пассажиров, чем раньше, в том числе предлагать новые маршруты и более гибкие графики полетов с состыковкой в Хельсинки”, — сказал руководитель по маркетингу Finnair Юха Ярвинен.

В графике полетов Finnair появился прямой маршрут из Хельсинки в Пуэрто Валларта в Мексике, вылетающий по воскресеньям с ноября по март. Маршрут обслуживает борт Airbus A350. В этот же период Airbus A350 будет обслуживать еще одно новое направление — Гавана, Куба. В зимний сезон на Кубу Finnair будет летать по понедельникам и пятницам.

Третьим ”зимним” направлением стал курорт Пуэрто Плата в Доминиканской Республике, куда по четвергам вылетает Airbus A330. Также с ноября по март самолет этого же класса обслуживает прямые вылеты из Хельсинки в Гоа, Индия. Один дополнительный рейс появился на маршруте Хельсинки — Дели, таким образом прямые перелеты в столицу Индии будут совершаться шесть раз в неделю.

Кроме того, зимний график полетов на азиатском направлении станет более плотным. Два дополнительных вылета появится из Хельсинки в Бангкок, итого 16 вылетов в неделю. Также уплотняется график вылетов на Краби и Пхукет. С целью обслужить большее число пассажиров именно из стран Балтии и Скандинавии, график вылетов сделали более удобным для жителей Эстонии, начинающих путешествие из Таллинна.

Два дополнительных рейса появятся на круглогодичном маршруте Finnair до Сингапура, обеспечив ежедневное сообщение между городами. В направлении до Гонконга появятся еще три рейса, таким образом число вылетов вырастет до десяти в неделю круглогодично.

Билеты на новые рейсы можно приобрести с 18 января 2017 года.

О компании Finnair

Ежегодно самолеты Finnair перевозят более 9 миллионов пассажиров в 80 направлений в Европе, Азии и Северной Америке. Finnair первой в Европе начала использование экологичных самолетов нового поколения A350 XWB. Компания является единственным перевозчиком Скандинавии, который получил 4 звезды в рейтинге лучших авиакомпаний мира Skytrax. Кроме того, Finnair признана лучшей авиакомпанией Северной Европы по итогам шести последних лет. Finnair входит в альянс oneworld, объединяющий ведущих авиаперевозчиков мира.