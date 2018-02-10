Финн сорвал рекордный джекпот: 90 млн евро ищут своего владельца

Самый крупный выигрыш в истории азартных игр пришелся на Финляндию. Счастливчик из Финляндии выиграл в общеевропейской лотерее Eurojackpot главный приз — 90 миллионов евро. По сообщению игровой компании Veikkaus, счастливый купон был заполнен в местечке Лоймаа.

Лотерея Eurojackpot пришла в Финляндию шесть лет назад, и финны с тех пор выиграли в общей сложности 14 главных призов, передает Yle.

"Насколько много людей играет, зависит от размеров джекпота, в особенности это касается европейской лотереи. Можно сказать, что чем крупнее главный приз, тем более активны игроки. На неделе вроде этой играющих может быть даже сотни тысяч", — заявляет Ану Кютё, руководитель отдела развития игровой компании Veikkaus.