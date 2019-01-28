Финляндия является примером для подражания в вопросах бездомных. Это вызывает интерес у иностранных СМИ

На данный момент Финляндия – единственная страна, где число бездомных идет на спад. Это уникальное явление в Европе, а может и во всем мире. Не удивительно, что это привлекает гостей из-за границы, желающих выяснить секрет финского успеха, передает Yle.
За последние несколько лет в Финляндии побывали репортеры из стран Европы, а также из Австралии, США, Вьетнама и Индонезии. Министр жилищного строительства Великобритании лично приехал перенимать финский ноу-хау. Кроме того, финны сами много ездят по миру, рассказывая о системе расселения бездомных.
Первым делом — свое жилье
В 1980-е годы в Финляндии было около 20 000 бездомных. Сейчас их насчитывается чуть более 7 000, при этом большинство из них живут у своих родственников или знакомых.
Такие перемены — результат совместной работы государственных чиновников и сотрудников организаций третьего сектора, которые поняли, что решением проблемы является предоставление постоянного жилья вместо временного приюта.
В 2008 году была запущена восьмилетняя программа под названием ”Первым делом жилье” (Asunto ensin), которую финансировали государство, муниципалитеты и различные благотворительные фонды и организации. С ее помощью удалось найти постоянное место жительства для тысячи бездомных.
Работа по расселению бездомных продолжается. Весной правительство приняло решение за четыре года сократить их число вдвое. Возможно, если постараться, Финляндия станет первой страной, где совсем не будет бездомных.