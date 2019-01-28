Финляндия является примером для подражания в вопросах бездомных. Это вызывает интерес у иностранных СМИ

За последние несколько лет в Финляндии побывали репортеры из стран Европы, а также из Австралии, США, Вьетнама и Индонезии. Министр жилищного строительства Великобритании лично приехал перенимать финский ноу-хау. Кроме того, финны сами много ездят по миру, рассказывая о системе расселения бездомных.

Первым делом — свое жилье

В 1980-е годы в Финляндии было около 20 000 бездомных. Сейчас их насчитывается чуть более 7 000, при этом большинство из них живут у своих родственников или знакомых.

Такие перемены — результат совместной работы государственных чиновников и сотрудников организаций третьего сектора, которые поняли, что решением проблемы является предоставление постоянного жилья вместо временного приюта.

В 2008 году была запущена восьмилетняя программа под названием ”Первым делом жилье” (Asunto ensin), которую финансировали государство, муниципалитеты и различные благотворительные фонды и организации. С ее помощью удалось найти постоянное место жительства для тысячи бездомных.