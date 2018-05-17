Финляндия упрощает трудоустройство иностранцев — экономический рост привел к дефициту кадров

В Южной Финляндии решили отказаться от практики, согласно которой, открытые вакансии необходимо в первую очередь заполнять гражданами Финляндии или стран Европейской Экономической Зоны, сообщает Yle.



В Финляндии упрощают процедуру трудоустройства иностранцев из-за пределов Европейской Экономической Зоны. Главная причина тому — экономический рост и нехватка кадров.

До последнего времени действовало правило, согласно которому привилегии при заполнении вакансий получали финны и граждане ЕС. Теперь многие сферы деятельности испытывают дефицит рабочих рук. В Южной Финляндии, к примеру, уже не смотрят в паспорт, когда ищут работников в области информационных технологий, строительства или ресторанного бизнеса.

– Практику выдачи разрешения на работу упростили из-за роста экономики, — говорит правительственный советник Олли Сорайнен из министерства труда и экономического развития.

Упрощенная процедура, однако, имеет непростой политический аспект. Сохранение привилегий традиционно поддерживают профсоюзы и левые партии, в то время как организации работодателей требуют снять ограничения. В данный момент чаша весов склоняется в сторону последних.