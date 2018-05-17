17.05.2018, 18:40

Финляндия упрощает трудоустройство иностранцев — экономический рост привел к дефициту кадров

 (19)
rus.delfi.ee
EST 10
Lauluväljak
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В Южной Финляндии решили отказаться от практики, согласно которой, открытые вакансии необходимо в первую очередь заполнять гражданами Финляндии или стран Европейской Экономической Зоны, сообщает Yle.


В Финляндии упрощают процедуру трудоустройства иностранцев из-за пределов Европейской Экономической Зоны. Главная причина тому — экономический рост и нехватка кадров.

До последнего времени действовало правило, согласно которому привилегии при заполнении вакансий получали финны и граждане ЕС. Теперь многие сферы деятельности испытывают дефицит рабочих рук. В Южной Финляндии, к примеру, уже не смотрят в паспорт, когда ищут работников в области информационных технологий, строительства или ресторанного бизнеса.

– Практику выдачи разрешения на работу упростили из-за роста экономики, — говорит правительственный советник Олли Сорайнен из министерства труда и экономического развития.

Упрощенная процедура, однако, имеет непростой политический аспект. Сохранение привилегий традиционно поддерживают профсоюзы и левые партии, в то время как организации работодателей требуют снять ограничения. В данный момент чаша весов склоняется в сторону последних.

В понедельник премьер-министр Юха Сипиля (Центр Финляндии) заявил, что вопрос, касающийся упрощения трудоустройства иностранцев, будет обсужден уже в течение нынешнего правительственного срока, несмотря на то, что входящая в правительство партия Синее Будущее против этой идеи.

А в четверг председатель Центральной организации профсоюзов служащих STTK Антти Паломяки заявил о готовности облегчить процедуру получения рабочих виз при условии, если контрольные органы будут обеспечены необходимыми ресурсами.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Съел пиццу в магазине — невкусно — платить не буду! И другие печально-комичные случаи из продуктовых

17.05.2018
У некоторых клиентов магазинов существует представление, что продуктовый — это буфет, где все можно взять и попробовать. Или например, что-то съесть-выпить, еще не заплатив за это.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Хельве Сяргава: коррупционная инфекция полностью поразила городскую систему Таллинна

17.05.2018
По словам председателя ревизионной комиссии Таллиннского горсобрания социал-демократа Хельве Сяргава, коррупционная инфекция полностью заразила городскую систему. Новые случаи коррупции появляются как грибы после дождя.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
-20% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
140,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Финляндия упрощает трудоустройство иностранцев — экономический рост привел к дефициту кадров

17.05.2018
В Южной Финляндии решили отказаться от практики, согласно которой, открытые вакансии необходимо в первую очередь заполнять гражданами Финляндии или стран Европейской Экономической Зоны, сообщает Yle.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ