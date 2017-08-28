Финляндия стала ведущей страной в сфере сбора космического мусора

Финляндия уже стала ведущей страной в области таких космических технологий, как предсказывание космической погоды и сбор космического мусора.

Разработки в области космических технологий становятся всё более востребованным и популярным бизнесом. Например, всё чаще происходит запуск коммерческих сателлитов, в том числе, собранных в Финляндии, передает Yle.

– В прошлом году в Финляндии не было ни одного сателлита, в этом — целых пять. Рост можно сравнить разве что с ростом в области очистительных технологий. Инвестиции получаются постоянно и в Финляндии также удалось получить несколько, — говорит профессор космической физики университета Хельсинки Минна Пальмрут в программе Ylen aamu-tv.

Финнов интересует небо

Одна из экспертных областей финнов — это исследование и предсказывание космической погоды. Под термином ”космическая погода” подразумевается взаимодействие магнитного поля Земли с частицами солнечной энергии, которое может влиять, например, на работу сателлитов, сети электроэнергии и навигационных приборов.

– Полярное сияние является самым заметным проявлением космической погоды, — говорит Пальмрут.

В Финляндии были разработаны лучшие модели для предсказывания космической погоды, а также бюджетная, но эффективная технология по сбору космического мусора.

Пальмрут считает, что экспертные навыки финнов происходят от того, что для жителей зоны полярного сияния естественно следить за происходящим в небе.

По словам профессора, если в космосе произойдёт что-то странное, финны будут готовы рассказать другим странам о том — с чем это явление связано.