22.10.2018, 14:20

Финляндия поднялась на третье место в международном пенсионном рейтинге

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rus.delfi.ee
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KäedFoto: Anni Õnneleid

Индекс Мерсера оценивает и сравнивает пенсионные системы в разных странах. Учитываются, в числе прочего, размер пенсии и стабильность пенсионной системы.

Финляндия заняла третье место в международном пенсионном рейтинге Mercer Global Pension Index. Первое место у Голландии, второе у Дании.

В прошлом году Финляндия находилась на пятой строчке. Улучшение позиций произошло благодаря новой системе расчета пенсионных выплат, передает Yle.

В индексе Мерсера учитываются: достаточность уровня пенсии, стабильность пенсионной системы и надежность государственного управления. По всем трем показателям Финляндия находится в десятке лучших стран мира. Финская пенсионная система заняла первое место по стабильности и прозрачности.

Tallinn Hockey weekend
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