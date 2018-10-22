Финляндия поднялась на третье место в международном пенсионном рейтинге

Финляндия заняла третье место в международном пенсионном рейтинге Mercer Global Pension Index. Первое место у Голландии, второе у Дании.

В прошлом году Финляндия находилась на пятой строчке. Улучшение позиций произошло благодаря новой системе расчета пенсионных выплат, передает Yle.

В индексе Мерсера учитываются: достаточность уровня пенсии, стабильность пенсионной системы и надежность государственного управления. По всем трем показателям Финляндия находится в десятке лучших стран мира. Финская пенсионная система заняла первое место по стабильности и прозрачности.