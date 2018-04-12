Финляндия окончательно разрешила строительство "Северного потока-2"

5 апреля министерство экономики и занятости Финляндии уже предоставило принципиальное разрешение использовать исключительную экономическую зону страны для строительство газопровода. Процесс получения разрешений в Финляндии начался осенью 2017 года после того как была проведена оценка воздействия проекта на окружающую среду.

Позиция Берлина изменилась

Ранее полный комплект разрешений на строительство "Северного потока-2" был получен в Германии. Между тем 10 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) после встречи с президентом Украины Петром Порошенко фактически пригрозила отозвать политическое согласие Берлина на осуществление проекта и выдвинула ультиматум Кремлю.

Она указала на важность сохранения транзита российского газа через украинскую территорию и призвала предоставить гарантии Украине. "Я совершенно четко дала понять, что с нашей точки зрения проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита", — заявила она на совместной пресс-конференции с Порошенко.