Финляндия окончательно разрешила строительство "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 получила разрешения на прокладку газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии. Ранее их предоставила и ФРГ.
Финляндия стала второй страной, официально давшей согласие на реализацию проекта "Северный поток-2". В четверг, 12 апреля, агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на использование финских территориальных вод для прокладки нового газопровода между Россией и Германией.
Участок "Северного потока-2" длиной 374 километра пройдет в исключительной экономической зоне Финляндии, трубы будут проложены поблизости от уже проложенного "Северного потока". Менеджер по получению разрешения в Финляндии Nord Stream 2 AG Торе Гранског заявил о "важном дне для проекта" и выразил надежду на продолжение "открытого диалога" с финскими властями, которые будут осуществлять мониторинг строительства данного участка "Северного потока-2".
5 апреля министерство экономики и занятости Финляндии уже предоставило принципиальное разрешение использовать исключительную экономическую зону страны для строительство газопровода. Процесс получения разрешений в Финляндии начался осенью 2017 года после того как была проведена оценка воздействия проекта на окружающую среду.
Позиция Берлина изменилась
Ранее полный комплект разрешений на строительство "Северного потока-2" был получен в Германии. Между тем 10 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) после встречи с президентом УкраиныПетром Порошенко фактически пригрозила отозвать политическое согласие Берлина на осуществление проекта и выдвинула ультиматум Кремлю.
Она указала на важность сохранения транзита российского газа через украинскую территорию и призвала предоставить гарантии Украине. "Я совершенно четко дала понять, что с нашей точки зрения проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита", — заявила она на совместной пресс-конференции с Порошенко.