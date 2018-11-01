Финита ля комедия? Рост цен на рынке недвижимости замедлится, нельзя исключать и обвала

Рынок жилой недвижимости переживает бум, подпитываясь за счет хорошего уровня жизни и роста зарплат.

Содействуют буму и те 5000 человек, которыми ежегодно пополняется Таллинн. Банкиры верят, что их опыта и знаний, которые они получили во времена прошлого кризиса и после него, хватит, чтобы предотвратить повторение сценария, но признаки опасности все же имеются.