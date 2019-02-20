Фининспекция: информация об отмывании денег в Swedbank не подтверждена контролирующими органами

"Как и любой другой банк, Danske Bank не мог действовать в финансовой системе изолированно. Безусловно, он получал платежи из других банков, и сам делал платежи в другие банки, поэтому платежи, о которых идет речь, могут касаться многих банков, в том числе и банков в нескольких странах ЕС. Все сказанное выше относится и к сомнительным деньгам", — говорится в пояснении Финансовой инспекции.

По мнению Фининспекции, это не означает автоматически, но также и не опровергает, что теоретически в случае отмывания денег принимающий платежи банк совершил преступление или нарушил требования к работе банков, согласно которым банк должен знать своих клиентов и выявлять подозрительные сделки.

"В случаях отмывания денег необходимо определить точные обстоятельства, прежде всего, имеют ли деньги криминальное происхождение денег и какова цепочка движения этих криминальных денег, в том числе и на каком уровне (например, втором, третьем и т. д.) тот или иной банк совершал сделки, а также, мог ли он предотвратить эти сделки исходя из своих обязательств по администрированию. Чем выше уровень, тем сложнее банку это сделать", — пояснила Финансовая инспекция.