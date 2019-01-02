Финансовое неравенство среди жителей Эстонии растет

Как сообщили в радиопередаче ”Arvude taga” аналитики Департамента статистки Анет Мюйрсоо и Ану Ымблус, региональные различия по-прежнему велики, а, например, доходы семей с одним родителем и вовсе снизились.

Несмотря на то, что в прошлом году показатели по относительной бедности в Эстонии выросли, по словам экспертов, это не означает уменьшения благосостояния людей. Скорее всего, во многом рост показателей произошел за счет роста финансового неравенства.