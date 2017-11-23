Финансовая комиссия уточнила применение необлагаемого налогом минимума для пенсионеров

Проектом закона о внесении изменений в Закон о социальном налоге и в Закон о подоходном налоге (499 SE) финансовая комиссия Рийгикогу решила одобрить предложение о внесении поправки, касающейся пенсионеров с низким доходом, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

В первую очередь поправка касается тех, кто помимо пенсии также получает зарплату. При этом доход из каждого источника составляет меньше 500 евро.

”Поправка позволит использовать необлагаемую налогом сумму в размере 500 евро с ежемесячных выплат в максимальной степени сразу, а не год спустя, когда пенсионер будет ходатайствовать о возврате подоходного налога на основании декларации о доходах”, — сказал председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин.

Он добавил, что пенсионеры, не работавшие в прошлом году, ничего делать не должны. Для их пенсий Департамент социального страхования автоматически учтет необлагаемый налогом минимум и заявление подавать не надо.

Стальнухин пояснил, что если пенсия и зарплата человека по отдельности меньше 500 евро, но в сумме — больше 500 евро, то при подаче заявлений работодателю и Департаменту социального страхования необходимо учитывать, что суммарно можно использовать только необлагаемый налогом минимум в размере 500 евро. Например, если пенсионер получает пенсию 300 евро в месяц и зарплату тоже 300 евро в месяц, то он может подать заявление Департаменту социального страхования об учете необлагаемой налогом суммы в размере 300 евро и работодателю — заявление об учете необлагаемой налогом суммы в размере 200 евро. В таком случае работодатель заплатит 20% налога со ста евро, и нетто зарплата составит 280 евро.

Поправка касается порядка 55 000 человек, которые, по данным Министерства финансов, получают как пенсию от Департамента социального страхования, так и зарплату, и при этом обе выплаты составляют меньше 500 евро. Согласно поправке, они смогут подавать два заявления: одно — Департаменту социального страхования, другое — одному работодателю.

Сегодня Стальнухин от имени финансовой комиссии отправил официальное обращение к премьер-министру с предложением незамедлительно организовать масштабную разъяснительную работу о применении необлагаемого подоходным налогом минимума, так как суть изменений может быть сложно понять.

”Я, будучи председателем финансовой комиссии, прошу при первой возможности провести информационную кампанию, чтобы проинформировать пенсионеров и всех заинтересованных лиц об изменениях в расчете необлагаемого налогом минимума, связанных с инициированным правительством Республики проектом закона о внесении изменений в Закон о социальном налоге и в Закон о подоходном налоге (499 SE). Изменения позволяют лицам, чья пенсия составляет меньше 500 евро в месяц, подавать заявления о необлагаемой налогом сумме Департаменту социального страхования и одному работодателю, чтобы пенсионеры могли ежемесячно пользоваться необлагаемым налогом минимумом. Ежедневное общение с пенсионерами и журналистами показывает, что общество недостаточно информировано”, — отмечает Стальнухин в письме премьер-министру.