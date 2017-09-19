Финансовая комиссия поддерживает создание более благоприятной налоговой среды для FIE

Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу поддержала создание более благоприятной налоговой среды для предпринимателя-физического лица (FIE). Правила будут схожи с теми, что применяются в отношении коммерческого предприятия, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя финансовой комиссии Михаила Стальнухина, речь идет о важных изменениях, которые будут способствовать деятельности FIE. ”Жизнь показала, что действующие правила не помогают предпринимателям-физическим лицам, а, наоборот, мешают их работе”, — сказал Стальнухин. Он пояснил, что законопроект распространяет на FIE налоговые льготы и социальные гарантии, действующие в отношении сотрудников коммерческих предприятий. Влияние изменений на государственный бюджет — 1,3 миллиона евро. Изменения в Законе о подоходном налоге предусматривают также, что часть подоходного налога, поступающая в бюджеты местных самоуправлений, будет постепенно повышена с 11,6% до 11,91%, — пояснил Стальнухин.

FIE, как правило — занимающийся малым предпринимательством человек, который от своего имени предлагает товары или услуги и получает за это плату. В настоящий момент в Эстонии зарегистрировано более 31 000 FIE. Из полученного от предпринимательства дохода они должны заплатить социальный налог, в отношении которого установлены минимальные и максимальные границы. Согласно законопроекту, максимальный предел социального налога для FIE будет снижен до годовой суммы десятикратной минимальной ставки заработной платы (в настоящий момент — пятнадцатикратная). В этом году максимальная граница равна 27 918 евро. В следующем году она снизится до 18 612 евро. Таким образом, максимальная граница снизится на 33%. В случае болезни у FIE есть возможность сократить свои минимальные обязанности по социальному налогу на количество дней, когда он был временно неработоспособным. Помимо этого, FIE сможет рассчитать компенсацию по болезни за дни болезни со второго по восьмой, и вычесть эту сумму из облагаемого социальным налогом дохода с предпринимательства. Налоговая среда станет более благоприятной и для FIE, для которых учеба является основной обязанностью. Они будут освобождены от минимальной обязанности по социальному налогу и от обязанности внесения авансового платежа по социальному налогу. Также появится перечень не облагаемых налогом расходов, оплачиваемых с дохода от предпринимательства.

Финансовая комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о социальном налоге и в Закон о подоходном налоге(499 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 27 сентября. Комиссия предложила закончить первое чтение законопроекта.

Финансовая комиссия также направила на первое чтение инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о платежных учреждениях и об учреждениях в сфере электронных денег и, в связи с этим, в другие законы (498 SE). Законопроект перенимает соответствующую директиву ЕС о платежных услугах, которая регулирует инновационные платежные услуги, снижает связанные с платежами риски и повышает защиту прав потребителей. Первое чтение пройдет на пленарном заседании Рийгикогу 27 сентября. Предложение комиссии — завершить первое чтение законопроекта.

В заседании финансовой комиссии участвовал и давал пояснения министр финансов Тоомас Тынисте.